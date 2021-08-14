Лидер этнических таджиков Афганистана возглавил фронт сопротивления талибам

Глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур объявил в пятницу о создании комитетов народного сопротивления (КНС) для отпора наступлению вооруженных формирований радикального движения "Талибан".

Глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур объявил в пятницу о создании комитетов народного сопротивления (КНС) для отпора наступлению вооруженных формирований радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Alam.

Он принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса, которое состоялось в городе Мазари-Шариф - административном центре северо-западной провинции Балх.

"Мы пришли к согласию о необходимости консолидации всех сил на защиту северных районов страны от врагов афганского народа", - заявил Нур, который является политическим лидером этнических таджиков. По его словам, на севере страны будут созданы несколько мобилизационных центров по записи добровольцев в ряды КНС. Поддержку ополченцам окажет армейский корпус "Шахин", которым командует бригадный генерал Забихулла Мохманд.

Телеканал отмечает, что в совещании в Мазари-Шарифе принял участие предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум - этнический узбек, который занимал пост вице-президента Афганистана в 2014-2020 годов.