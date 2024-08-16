Лидер Эквадора обвинил вице-президента в предательстве

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обвинил вице-президента Веронику Абад в предательстве и попытке помешать ему участвовать в следующих выборах из-за заявления, в котором она обвинила его в "политическом насилии".

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обвинил вице-президента Веронику Абад в предательстве и попытке помешать ему участвовать в следующих выборах из-за заявления, в котором она обвинила его в "политическом насилии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, которое Нобоа опубликовал на своей странице в соцсети "X".

"Она хочет отстранить президента республики от власти, чтобы самой занять этот пост. Если оставались какие-то сомнения насчет ее намерений, то сегодня маска наконец-то спала. И не только это - стоящие за этой жалобой люди хотят, чтобы я не участвовал в избирательной кампании", - сказано в заявлении.

По мнению Нобоа, Абад представляет собой "старый Эквадор", реформировать который они обещали перед выборами. "Мы будем бороться против этого предательства волеизъявления народа, и будьте уверены, мы встретимся на выборах", - написал глава государства. Очередные выборы президента пройдут в Эквадоре в 2025 году.

Ранее Абад подала на Нобоа жалобу в суд по избирательным спорам, в котором обвинила главу государства в "политическом насилии на основании гендера". По ее мнению, президент "ограничил ее участие как женщины в принятии решений, касающихся государственной политики", и "пытается полностью убрать ее из общественной жизни страны". В своей жалобе Абад просит суд отстранить Нобоа от должности.