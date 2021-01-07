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Лидер демократов в сенате призвал вице-президента отстранить Трампа

Лидер демократов в сенате призвал вице-президента отстранить Трампа Лидер демократов в сенате призвал вице-президента отстранить Трампа
Другие страны
7 января 2021 г. 21:39
Лидер демократов в сенате призвал вице-президента отстранить Трампа
Чак Шумер

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

"Самый быстрый и эффективный способ, и это можно сделать сегодня, для отстранения этого президента от должности – это если вице-президент немедленно задействует 25-ю поправку", - написал Шумер.

Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.

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