Лидер демократов в сенате призвал вице-президента отстранить Трампа

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента страны Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции для отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти.
"Самый быстрый и эффективный способ, и это можно сделать сегодня, для отстранения этого президента от должности – это если вице-президент немедленно задействует 25-ю поправку", - написал Шумер.
Он также добавил, что если Пенс откажется от подобных действий, объявить импичмент Трампу должен конгресс.