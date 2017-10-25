Лидер демократов в сенате призвал Трампа отказаться от “словестных войн” в Twitter

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа перестать отвлекаться на написание сообщений в Twitter.

Как передает Report со ссылкой на “RT”, он отметил, что президент США проводит своё время в бессмысленной словесной войне в Twitter.

“Настало время для президента прекратить своё ежедневное тщетное пребывание в Twitter и начать работать на благо американского народа”, — заявил Шумер, комментируя конфликт Трампа с главой комитета по международным отношениям сената США Бобом Коркером.

“Сегодня с одним, завтра с другим. Нам нужно, чтобы президент Трамп засучил рукава и приступил к работе... Прекратите твитить, начните руководить!” — подчеркнул сенатор-демократ.

24 октября Трамп написал в Twitter, что Коркер является некомпетентным главой комитета по международным отношениям сената.

Ранее Коркер призвал Трампа позволить “профессионалам” решить ситуацию с КНДР, а также заявил, что действия американского лидера могут привести к третьей мировой войне.