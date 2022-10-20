Лидер британских лейбористов призвал к досрочным выборам после отставки премьера

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после отставки премьер-министра Лиз Трасс повторил свой призыв провести досрочные парламентские выборы, чтобы положить конец "бардаку" правительства Консервативной партии.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после отставки премьер-министра Лиз Трасс повторил свой призыв провести досрочные парламентские выборы, чтобы положить конец "бардаку" правительства Консервативной партии.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера партии.

"Ну и бардак. Это не просто мыльная опера в верхушке партии тори, это наносит огромный ущерб нашей экономике и репутации нашей страны. А люди платят более высокие цены, более высокие проценты по ипотекам", - сказал политик.

По его словам, у правящей партии просто нет права продолжать приводить к власти новых премьеров путем внутрипартийного голосования. Именно таким образом были избраны три последних премьер-министра - Тереза Мэй, Борис Джонсон и Трасс. Они возглавляли правительство на том основании, что их партия являлась правящей на момент отставки предшественника. Позже Мэй и Джонсон подтвердили свои мандаты, победив на всеобщих выборах.

"Тори не могут ответить за свой новый бардак, вновь щелкнув пальцами и поменяв людей во главе без одобрения британского народа. У них нет мандата подвергать страну еще одному эксперименту, Великобритания - не их личная вотчина, которой они могут управлять, как им вздумается", - сообщил Стармер.