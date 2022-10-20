О нас

Лидер британских лейбористов призвал к досрочным выборам после отставки премьера

Лидер британских лейбористов призвал к досрочным выборам после отставки премьера Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после отставки премьер-министра Лиз Трасс повторил свой призыв провести досрочные парламентские выборы, чтобы положить конец "бардаку" правительства Консервативной партии.
Другие страны
20 октября 2022 г. 19:54
Лидер британских лейбористов призвал к досрочным выборам после отставки премьера

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после отставки премьер-министра Лиз Трасс повторил свой призыв провести досрочные парламентские выборы, чтобы положить конец "бардаку" правительства Консервативной партии.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера партии.

"Ну и бардак. Это не просто мыльная опера в верхушке партии тори, это наносит огромный ущерб нашей экономике и репутации нашей страны. А люди платят более высокие цены, более высокие проценты по ипотекам", - сказал политик.

По его словам, у правящей партии просто нет права продолжать приводить к власти новых премьеров путем внутрипартийного голосования. Именно таким образом были избраны три последних премьер-министра - Тереза Мэй, Борис Джонсон и Трасс. Они возглавляли правительство на том основании, что их партия являлась правящей на момент отставки предшественника. Позже Мэй и Джонсон подтвердили свои мандаты, победив на всеобщих выборах.

"Тори не могут ответить за свой новый бардак, вновь щелкнув пальцами и поменяв людей во главе без одобрения британского народа. У них нет мандата подвергать страну еще одному эксперименту, Великобритания - не их личная вотчина, которой они могут управлять, как им вздумается", - сообщил Стармер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Премьер-министр Эстонии призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину
Премьер-министр Эстонии призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО в Украину
20 октября 2022 г. 18:48
Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс
Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс
20 октября 2022 г. 17:59
В Чаде ввели чрезвычайное положение из-за наводнений
В Чаде ввели чрезвычайное положение из-за наводнений
20 октября 2022 г. 17:47
Глава Минфина не станет бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс
Глава Минфина не станет бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс
20 октября 2022 г. 17:33
Лиз Трасс объявила об отставке
Лиз Трасс объявила об отставке
20 октября 2022 г. 16:37
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed
20 октября 2022 г. 16:19
Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства
Израиль и Бахрейн подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства
20 октября 2022 г. 16:15
Французские компании в РФ: Санкции санкциями, а выгода важнее
Французские компании в РФ: Санкции санкциями, а выгода важнее
20 октября 2022 г. 15:52
Германия подготовит к весне 5 тыс. украинских военных
Германия подготовит к весне 5 тыс. украинских военных
20 октября 2022 г. 14:06
ЕК считает подаренную Путиным Берлускони водку нарушением санкций против РФ
ЕК считает подаренную Путиным Берлускони водку нарушением санкций против РФ
20 октября 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi