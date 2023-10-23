Личный номер премьер-министра Великобритании слили в сеть

Личный номер телефона британского премьер-министра Риши Сунака слили в сеть.

Личный номер телефона британского премьер-министра Риши Сунака слили в сеть.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Sun.

Отмечается, что это произошло после публикации пранкерами аудиозаписи телефонного звонка и ответа автоответчика премьера.

Кроме того, издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Уточняется, что когда он пришел к власти, ему дали новый отдельный номер, но запись показывает, что номер продолжает работать.

Накануне газета Daily Mail писала, что премьер-министр Великобритании собирается принять меры для усиления безопасности в своем особняке, который располагается в деревне Кирби-Сигстон в графстве Северный Йоркшир.

По информации издания, это решение связано с вторжением на его территорию активистов Greenpeace в августе. Отмечалось, что речь идет о строительстве деревянного забора длиной 50 метров и высотой 1,2 метра.