​Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/4aba38c212aa006dc6801b9fa45a3fdb/a28f0dfa-ef79-4127-bdb4-53d593de6835_292.jpg

У камердинера американского президента Дональда Трампа диагностирован коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Помощник президента является служащим военно-морского флота США. Он был очень близок к Трампу и его семье. Как отмечает издание, американский лидер расстроился, узнав о положительном результате теста на COVID-19 камердинера.

После этой новости президента и премьер-министра снова обследовали. В Белом доме заявили, что оба политика здоровы.