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Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

​Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

Дональд Трамп

У камердинера американского президента Дональда Трампа диагностирован коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Помощник президента является служащим военно-морского флота США. Он был очень близок к Трампу и его семье. Как отмечает издание, американский лидер расстроился, узнав о положительном результате теста на COVID-19 камердинера.

После этой новости президента и премьер-министра снова обследовали. В Белом доме заявили, что оба политика здоровы.

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