​Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

У камердинера американского президента Дональда Трампа диагностирован коронавирус.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
Помощник президента является служащим военно-морского флота США. Он был очень близок к Трампу и его семье. Как отмечает издание, американский лидер расстроился, узнав о положительном результате теста на COVID-19 камердинера.
После этой новости президента и премьер-министра снова обследовали. В Белом доме заявили, что оба политика здоровы.