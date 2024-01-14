Лицемерие во всей красе: Франция приветствует итоги выборов на Тайване, но придерживается принципа "одного Китая"

Франция приветствовала итоги выборов на Тайване и выразила готовность расширять сотрудничество с островом, придерживаясь принципа "одного Китая".

Франция приветствовала итоги выборов на Тайване и выразила готовность расширять сотрудничество с островом, придерживаясь принципа "одного Китая".

Как передает Report , об этом говорится в заявлении французского МИД.

В документе указывается, что Тайвань является "важным партнером для Франции".

"После этих выборов связи с островом продолжат укрепляться в соответствии с нашей политикой "одного Китая", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства. Там отметили, что прошедшие выборы продемонстрировали "глубокую приверженность тайваньских граждан демократическим ценностям, верховенству закона и правам человека".

Напомним, что 13 января на Тайване прошли "выборы" главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей.

В МИД Азербайджана заявили, что Баку "поддерживает политику "одного Китая" и осуждает выборы на Тайване".