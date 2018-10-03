Либерман: Израиль не рад появлению С-300 в Сирии, но не откажется от военных операций в этой стране

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Израиль не рад появлению в Сирии С-300, но не может отказаться от военных операций в соседней стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА" заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя заявление своего российского коллеги Сергея Шойгу о передаче сирийцам ЗРК в качестве ответа на гибель Ил-20.

"Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода. Тут нет никакой возможности не принимать решения", — сказал А.Либерман.

Напомним, что самолет-разведчик ВКС России Ил-20 с 15 военнослужащими на борту 17 сентября был сбит сирийскими ПВО при отражении очередного налета израильской авиации. В Москве вину за трагический инцидент возложили на Израиль.