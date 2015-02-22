​Либерия вновь открыла свои международные границы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Либерия официально вновь открыла свои международные границы.

Как передает Report со ссылкой на BBC, границы были закрыты семь месяцев назад из-за вспышки эпидемии Эболы.

Президент Либерии Эллен Джонсон Сэрлиф заявила, что принимаются меры предосторожности с тем, чтобы вирус не проник в страну через пропускные пункты.

Одновременно в воскресенье вечером отменяется комендантский час.

Число новых случаев заражения вирусом Эбола сократилось в 10 раз по сравнению с пиком эпидемии.