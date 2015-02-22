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    ​Либерия вновь открыла свои международные границы

    Одновременно в воскресенье вечером отменяется комендантский час

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Либерия официально вновь открыла свои международные границы.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, границы были закрыты семь месяцев назад из-за вспышки эпидемии Эболы.

    Президент Либерии Эллен Джонсон Сэрлиф заявила, что принимаются меры предосторожности с тем, чтобы вирус не проник в страну через пропускные пункты.

    Одновременно в воскресенье вечером отменяется комендантский час.

    Число новых случаев заражения вирусом Эбола сократилось в 10 раз по сравнению с пиком эпидемии.

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