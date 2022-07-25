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Либеральная партия выдвинула Болсонару кандидатом в президенты Бразилии

Либеральная партия выдвинула Болсонару кандидатом в президенты Бразилии Бразильская Либеральная партия в воскресенье официально выдвинула действующего главу государства Жаира Болсонару в качестве своего кандидата на предстоящих в октябре президентских выборах.
Другие страны
25 июля 2022 г. 00:59
Либеральная партия выдвинула Болсонару кандидатом в президенты Бразилии
Жаир Болсонару

Бразильская Либеральная партия в воскресенье официально выдвинула действующего главу государства Жаира Болсонару в качестве своего кандидата на предстоящих в октябре президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы

"Либеральная партия на своем национальном съезде в это воскресенье, 24 июля, единогласно подтвердила президента Жаира Болсонару в качестве кандидата на переизбрание. Претендентом на пост вице-президента был утвержден экс-министр обороны страны Уолтер Брага Нетту.

В ходе выступления на съезде Болсонару выступил с критикой своего основного конкурента - экс-президента страны (2003-2010) Луиса Инасиу Лулы да Силвы, выдвигающегося от социалистической коалиции. "Нам не нужна другая идеология, которая не сработала ни в одной точке мира. Нам нужно улучшить то, что у нас есть", - сказал он.

Напомним, что очередные всеобщие выборы, на которых гражданам южноамериканской республики предстоит, помимо президента, выбрать также депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября 2022 года. При необходимости, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, 30 октября пройдет второй тур. Согласно последним опросам, Лула да Силва имеет наивысшие шансы стать следующим главой государства.

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