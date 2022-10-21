LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан

LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан

LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Кроме того, собеседник газеты упомянул, что часть топ-менеджмента российского LG уже переехала в Ташкент. Другой источник газеты "Коммерсантъ" в Казахстане подтвердил, что LG договаривается с властями этой страны.

О планах переезда известно и гендиректору TecomDaily Денису Кускову. В Artel Electronics "Коммерсанту" уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.