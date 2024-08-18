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Левые попытаются добиться отставки Макрона

Левые попытаются добиться отставки Макрона Руководство левой французской партии "Неподчинившаяся Франция" намерено внести в бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) предложение об отстранении от должности президента республики Эмманюэля Макрона в том случае, если он не назначит канди
Другие страны
18 августа 2024 г. 17:50
Левые попытаются добиться отставки Макрона

Руководство левой французской партии "Неподчинившаяся Франция" намерено внести в бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) предложение об отстранении от должности президента республики Эмманюэля Макрона в том случае, если он не назначит кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса "Новый народный фронт" Люси Кастетс на пост премьер-министра.

Как передает Report, это следует из статьи основателя "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон и его ближайших соратников для еженедельника La Tribune Dimanche.

По словам авторов, "статья 68 конституции республики определяет условия отрешения президента от должности".

"Это может произойти в случае, как написано в законе, "неисполнения им его обязанностей, имеющего явные признаки несовместимости с его мандатом", - отмечается в тексте.

Представители партии считают, что "отказ принять к сведению результаты парламентских выборов и решение проигнорировать их представляли бы собой нарушение элементарных требований президентского мандата, в соответствии с которыми глава государства должен быть гарантом демократии".

По действующим правилам, подобные запросы подаются в бюро Нацсобрания его руководству. Затем, если запрос будет принят, он будет передан в законодательную комиссию. Только после подтверждения комиссией предложение об отставке президента может быть выдвинуто на голосование всех депутатов нижней палаты. Меланшон и его приближенные полагают, что это предложение может быть принято, "поскольку президентский лагерь в палате находится в меньшинстве".

Макрон 23 августа проведет встречу с лидерами парламентских фракций. Как отметили в Елисейском дворце, назначение премьер-министра произойдет после этих консультаций и на основе их итогов. При этом в администрации французского лидера заявили о готовности президента провести беседу с Кастетс в рамках этой встречи.

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