Левоцентрист Кортисо заявил о своей победе на выборах президента Панамы

Кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии - бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо заявил, что одержал победу на выборах президента Панамы, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Я доволен. Это победа, мы победили. То, что мы теперь должны сделать, - это объединить силы", - сказал политик в эфире телеканала Telemetro.

По итогам обработки 90% бюллетеней, на первом месте находится Кортисо с результатом в 605 тыс. голосов (32,99%), на втором - кандидат от либеральной партии "Демократические перемены" Ромуло Ру с результатом в 570 тыс. голосов (31,10%). Ру ранее заявил о фальсификациях в ходе подсчета голосов на избирательных участках.

В президентской гонке участвуют семь претендентов, глава государства избирается всеобщим прямым и тайным голосованием на пять лет.