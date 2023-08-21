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Левоцентрист Аревало победил на выборах президента Гватемалы

Левоцентрист Аревало победил на выборах президента Гватемалы Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы после подсчета 96% голосов.
Другие страны
21 августа 2023 г. 07:50
Левоцентрист Аревало победил на выборах президента Гватемалы

Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало лидирует во втором туре выборов президента Гватемалы после подсчета 96% голосов.

Как передает Report, соответствующие данные опубликованы на сайте Высшего избирательного суда (ВИС).

Он получает 59,52% подсчитанных действительных голосов. Его оппонент Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" набрала более 1,4 млн голосов (35,9%). Явка на выборах составила 44,9%, всего в списки избирателей внесли более 9 млн граждан.

Позднее председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Ирма Паленсия сообщила на конференции, которая транслировалась на странице органа в Facebook, что Аревало одержал победу на выборах президента.

"Мы можем констатировать, что Бернардо Аревало - победитель выборов", - отметила она. После обработки 96% протоколов он получил более 2,38 млн голосов. Его оппонент - Сандра Торрес от центристской партии "Национальный союз надежды" - набрала более 1,46 млн голосов, что соответствует 36,24%.

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