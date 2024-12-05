Левая оппозиция во Франции потребовала отставки Макрона

Левая оппозиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции потребовала отставки президента республики Эмманюэля Макрона.
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"В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эмманюэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы", - заявила глава фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано, выступая после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.
Незадолго до результатов голосования Макрон вернулся в Париж из Саудовской Аравии, где он находился с трехдневным визитом.
Национальное собрание в среду приняло резолюцию о недоверии кабинету Барнье из-за принятия социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Теперь премьер должен подать в отставку.