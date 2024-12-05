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Левая оппозиция во Франции потребовала отставки Макрона

Левая оппозиция во Франции потребовала отставки Макрона Левая оппозиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции потребовала отставки президента республики Эмманюэля Макрона.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 02:22
Левая оппозиция во Франции потребовала отставки Макрона

Левая оппозиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции потребовала отставки президента республики Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано, выступая после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье, заявила о необходимости досрочных выборов в стране.

"В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эмманюэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы", - заявила глава фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано, выступая после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.

Незадолго до результатов голосования Макрон вернулся в Париж из Саудовской Аравии, где он находился с трехдневным визитом.

Национальное собрание в среду приняло резолюцию о недоверии кабинету Барнье из-за принятия социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Теперь премьер должен подать в отставку.

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