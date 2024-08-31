Левая оппозиция Франции начала процедуру импичмента Макрона

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" начала процедуру отрешения президента республики Эмманюэля Макрона от власти.

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" начала процедуру отрешения президента республики Эмманюэля Макрона от власти.

Как передает Report, об этом в "X" сообщила глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано.

"Проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики в соответствии со статьей 68 конституции был направлен депутатам на подписание", - заявила она.

68-я статья конституции предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.

Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов (десятая часть состава нижней палаты). Бюро палаты должно после этого определить, может ли проект резолюции быть принят к рассмотрению. Затем проект должна одобрить профильная комиссия.

Для одобрения за резолюцию должны проголосовать две трети депутатов Национального собрания. Проект затем передается в Сенат (верхняя палата) парламента. Если обе палаты поддержат документ, депутаты и сенаторы должны собраться на совместное заседание. Для импичмента необходимо, чтобы резолюцию поддержали не менее 617 из 925 членов двух палат.