Летящий в Минеральные Воды самолет совершит аварийную посадку в Нижневартовске

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, летящий из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, летящий из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

По данным канала, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека.

Позднее стало известно, что самолет совершил успешную посадку.

Отметим, что вчера самолет Superjet 100 c экипажем на борту разбился под в Коломенском районе Подмосковья, погибли трое пилотов.