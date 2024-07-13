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Летящий в Минеральные Воды самолет совершит аварийную посадку в Нижневартовске

Летящий в Минеральные Воды самолет совершит аварийную посадку в Нижневартовске Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, летящий из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения.
Другие страны
13 июля 2024 г. 11:44
Летящий в Минеральные Воды самолет совершит аварийную посадку в Нижневартовске

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, летящий из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

По данным канала, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека.

Позднее стало известно, что самолет совершил успешную посадку.

Отметим, что вчера самолет Superjet 100 c экипажем на борту разбился под в Коломенском районе Подмосковья, погибли трое пилотов.

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