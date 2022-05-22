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Мариуполю грозит эпидемическая катастрофа из-за массовых захоронений

Мариуполю грозит эпидемическая катастрофа из-за массовых захоронений Хаотические захоронения и летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе в оккупированном Россией Мариуполе.
Другие страны
22 мая 2022 г. 00:51
Мариуполю грозит эпидемическая катастрофа из-за массовых захоронений

Хаотические захоронения и летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе в оккупированном Россией Мариуполе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовет в Tелеграм-канале.

В частности, мэр Вадим Бойченко пояснил, что 100 тыс. человек продолжают жить без воды, канализация не работает, а по всему городу находятся хаотические захоронения. По его словам, во время характерных для Мариуполя летних дождей все это будет попадать в реки, моря и источники, откуда люди берут воду.

Он предупредил, что из-за этого, кроме гуманитарной катастрофы, созданной оккупантами и коллаборантами, город стоит на пороге вспышки инфекционных заболеваний. В связи с этим оставшихся в оккупации людей нужно безопасно эвакуировать.

"Нам нужны стойкие зеленые коридоры для эвакуации мариупольцев. Вместе с международными партнерами должны сделать все, чтобы спасти людей", - сказал Бойченко.

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Версия на азербайджанском языке Mariupolda epidemik fəlakət təhlükəsi yaranıb

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