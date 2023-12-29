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Летом КНДР может полноценно запустить ядерный реактор в Йонбёне

Летом КНДР может полноценно запустить ядерный реактор в Йонбёне Экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбёне может быть полноценно запущен летом 2024 года. В то же время он вряд ли будет использоваться для производства плутония для ядерного оружия.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 10:56
Летом КНДР может полноценно запустить ядерный реактор в Йонбёне

Экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбёне может быть полноценно запущен летом 2024 года. В то же время он вряд ли будет использоваться для производства плутония для ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap со слов министра обороны Республики Корея Син Вон Сик.

"[Реактор] на данный момент работает в тестовом режиме с целью улучшения оборудования. Ожидается, что штатная работа начнется к следующему лету", - сказал министр. Он пояснил, что южнокорейская сторона стала выявлять признаки спуска воды, использованной для охлаждения, из реактора летом 2023 года, а для начала полноценной эксплуатации потребуется примерно год.

При этом министр подчеркнул, что вряд ли КНДР воспользуется этим реактором для получения плутония, с целью производства ядерного оружия.

"До сих пор не было такой страны, которая создала ядерное оружие, получив плутоний с помощью легководных реакторов", - сказал Син Вон Сик. Он счел правдоподобными заявления Пхеньяна о том, что реактор будет использоваться для производства электричества для уезда Йонбён.

В то же время Син Вон Сик не исключил, что этот реактор может быть использован в военных целях. Он, по словам южнокорейского министра, может пригодиться при экспериментах по созданию ядерной силовой установки для атомных подводных лодок и при производстве трития, необходимого для создания водородной бомбы. Син Вон Сик также отметил, что он и его подчиненные проследят за ситуацией на тот случай, если КНДР смогла найти способ произвести оружейный плутоний с помощью легководного реактора.

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Версия на английском языке N. Korea's light-water reactor likely to be in full operation next summer

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