Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решило отменить летнюю сессию ПАСЕ из-за ситуации с коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату. В итоге проводиться она не будет", - написал на своей странице в Facebook Толстой, который также занимает пост вице-спикера ПАСЕ.По его словам, следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии уже в формате оффлайн пройдут в Греции в сентябре, речь пойдет о подготовке осенней сессии ассамблеи, намеченной на начало октября.