Летевший из Грузии украинский самолет Ан-12 посадили и обыскали в Индии

Следовавший из Тбилиси грузовой самолет Ан-12, был принудительно посажен ВВС Индии в Джайпуре, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет следовал в Нью-Дели через пакистанский город Карачи. Судно было отпущено после досмотра и допроса членов экипажа полицией.

ВВС Индии сообщают, что самолет не отвечал на радиозапросы наземных служб, также он не следовал по санкционированному маршруту.

Местные СМИ отмечают, что самолет Ан-12 принадлежит Украине. Какой именно груз он перевозил, не сообщается.