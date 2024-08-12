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Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Варшаву из-за сообщений о бомбе на борту

Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Варшаву из-за сообщений о бомбе на борту Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы в международный аэропорт Newark Liberty в 24 км от Нью-Йорка, был вынужден вернуться в польскую столицу из-за ложного сообщения о бомбе на борту. В результате инцидента задержаны восемь челове
Другие страны
12 августа 2024 г. 02:47
Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Варшаву из-за сообщений о бомбе на борту

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы в международный аэропорт Newark Liberty в 24 км от Нью-Йорка, был вынужден вернуться в польскую столицу из-за ложного сообщения о бомбе на борту. В результате инцидента задержаны восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика агентству PAP и полиция Варшавы.

"После получения сигнала о потенциальной угрозе на борту самолета, выполнявшего рейс LO11 из Варшавы в Newark в США, капитан в соответствии с процедурой принял решение о возвращении в Варшаву", - заявила пресс-служба LOT. После приземления в польской столице все пассажиры были эвакуированы с борта самолета, рейс был отменен.

В результате расследования инцидента полиция задержала восемь человек в возрасте от 23 до 60 лет, им вменяется "ложное предупреждение о наличии бомбы на борту".

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