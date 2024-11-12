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Летевший из Ливана дрон взорвался на территории детского сада в Израиле

Летевший из Ливана дрон взорвался на территории детского сада в Израиле Запущенный из Ливана беспилотник упал и взорвался на территории детского сада в Нешере, пригороде израильского города Хайфы.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 13:58
Летевший из Ливана дрон взорвался на территории детского сада в Израиле

Запущенный из Ливана беспилотник упал и взорвался на территории детского сада в Нешере, пригороде израильского города Хайфы.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в полиции.

"Обломки [БПЛА] были обнаружены во дворе детского сада в Нешере, выявлены незначительные повреждения конструкции. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.

Как рассказал отец одной из воспитанниц детсада, сотрудники учреждения уводят детей в укрытие при каждой воздушной тревоге. Он считает, что слаженные действия воспитателей спасли его ребенка, а также других детей.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет и израильская армия продолжит атаковать, пока не достигнет "всех целей войны".

По его словам, Израиль не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ему права на усиление и предотвращение террористической деятельности, а также достижение целей.

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