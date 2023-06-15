Летчиков Украины обучат применению F-16 на базе в Дании

Дания готова приступить к обучению украинских пилотов использованию истребителей F-16. Обучение будет проходить на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия.

Дания готова приступить к обучению украинских пилотов использованию истребителей F-16. Обучение будет проходить на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Я хочу сообщить о программе переподготовки и обучения, которая будет реализовываться здесь в течение ближайших месяцев. Отправная точка будет в Дании, - приводит агентство Ritzaus бюро слова политика. - Мы планируем, что это будет в Срюдструпе, где базируются наши истребители F-16".

В четверг на встрече в Брюсселе контактной группы по поставкам оружия в Украину Поульсен представит датский план и призовет к созданию коалиции стран, поддерживающих эту инициативу. "Но возглавлять все это будет Дания в сотрудничестве с Нидерландами", - отметил датский чиновник.