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    Лесные пожары в Калифорнии заблокировали почти 150 человек в детском лагере

    Пожар полностью вышел из-под контроля

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Около 150 человек, включая 90 детей, оказались заблокированы в оздоровительном лагере в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    По данным агентства, пожар начался в субботу во второй половине дня в округе Санта Барбара и быстро распространился. Около 90 детей и 50 вожатых оказались заблокированы в лагере в ожидании эвакуации. По словам начальника местной пожарной службы Дэйва Занибони, пожар "полностью вышел из-под контроля".

    Сообщается, что в Калифорнии начались еще два пожара. Власти Санта Барбары разослали предупреждения об эвакуации жителям и отдыхающим зоны отдыха у озера Качума.

    Представитель пожарной службы Кирк Стерм (Kirk Sturm) заявил, что еще один пожар в Санта Барбаре привел к эвакуации 200 домов в одном из районов округа.

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