​Лесные пожары в Калифорнии: сгорело почти 90 домов - ВИДЕО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары.

Как передает Report, огнём охвачены более 26 тысяч гектаров в двух округах к югу от Сакраменто и более 4 тысяч гектаров к северу от столицы штата.

Самый большой пожар, площадью 52 тысячи гектаров — в национальном парке Кингс-Каньон в центральной части штата, в горах Сьерра-Невада. Огнем уничтожены 86 домов и 51 хозяйственное строение. Под угрозой остаются 6,4 тысячи домов. Тысячи жителей эвакуированы из районов бедствия. Около 7 тысяч домов остались без электричества.

В северной половине штата площадь возгорания в округе Лейк превышает 16 тысяч гектаров. Четверо пожарных, пострадавших при тушении лесных пожаров в северном округе Лейк, были госпитализированы в субботу в ожоговый центр штата.

Лесные пожары в Калифорнии, вызванные засухой, могут оказаться в этом году самыми масштабными в истории США. В борьбе со стихией принимают участие 5 тысяч пожарных. Тушение огня уже обошлось бюджету Калифорнии в 212 миллионов долларов. В районе Калифорнийского залива в воскресенье, 13 сентября, случилось землетрясение.