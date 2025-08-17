Лесные пожары в Испании унесли жизни семи человек

В результате бушующих в Испании лесных пожаров погибли по меньшей мере семь человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пожарные борются с 14 очагами возгорания.

В целом пожары, возникающие на фоне сильного ветра и высокой температуры, в общей сложности затронули 1 500 гектаров территории. Генеральный директор Службы по чрезвычайным ситуациям Испании Вирхиния Барконес заявила, что ситуация на западе страны крайне тревожная. Волна жары, которая продолжается в Испании около двух недель, еще больше ухудшает ситуацию.

Метеорологическая служба сообщила, что в северных и западных регионах страны температура достигнет 40 градусов, и существует высокая опасность пожаров.