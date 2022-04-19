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Лесные пожары на западе США ухудшили качество воздуха по всей Северной Америке

Лесные пожары на западе США ухудшили качество воздуха по всей Северной Америке Ученые выяснили, что учащение лесных пожаров в Калифорнии и других западных регионах США привело к резкому росту концентрации угарного газа и других опасных соединений в воздухе.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 19:08
Лесные пожары на западе США ухудшили качество воздуха по всей Северной Америке

Ученые выяснили, что учащение лесных пожаров в Калифорнии и других западных регионах США привело к резкому росту концентрации угарного газа и других опасных соединений в воздухе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба Национального центра атмосферных исследований (NCAR).

"Объемы дыма лесных пожаров выросли настолько сильно, что они начали влиять на сезонные колебания в качестве воздуха по всей территории Северной Америки. В результате этого в августе появился характерный всплеск в концентрации токсинов в воздухе, которого в прошлом не существовало", - заявила научный сотрудник NCAR Ребекка Буххольц, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Буххольц и ее коллеги впервые изучили то, как резкое учащение лесных пожаров в западных регионах США, произошедшее в последние 10 лет, повлияло на качество воздуха. Для этого ученые проследили при помощи спутников NASA за тем, как менялась концентрация угарного газа, одного из главных продуктов массового горения лесов, в воздухе над западными штатами США, а также над другими регионами континента.

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