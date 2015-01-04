​На юге Австралии бушуют лесные пожары

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сильные лесные пожары угрожают жителям региона Аделаидские холмы в штате Южная Австралия.

Как передает Report, об этом сообщают в субботу австралийские СМИ.

По словам местных властей, ситуация складывается довольно опасная ввиду сильных порывов ветра, которые, к тому же, меняют направление.

В регионе Аделаидские холмы проживают около 40 тыс. человек. Власти призвали их покинуть свои дома как можно скорее.

Нынешние пожары уже названы самыми интенсивными в штате Южная Австралия после пожара 1983 года, который привел к гибели 70 человек.