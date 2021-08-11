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Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий

Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий "Дикси", лесной пожар в штате Калифорния, с середины июля уничтожил или повредил 954 строения.
Другие страны
11 августа 2021 г. 08:22
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий

"Дикси", лесной пожар в штате Калифорния, с середины июля уничтожил или повредил 954 строения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило пожарное управление штата.

По его сведениям, огонь полностью уничтожил 893 здания, еще 61 постройке нанесен ущерб.

"Дикси" почти за четыре недели охватил 487 тыс акров (197 тыс гектаров) леса, стал самым большим отдельным очагом возгорания в Калифорнии и вторым самым обширным лесным пожаром в штате за все время наблюдений. Сейчас он уступает лишь комплексному пожару, бушевавшему в августе прошлого года. В настоящее время пожарным удалось локализовать лишь 25% очага возгорания.

По данным телеканала CNN, под угрозой находятся порядка 16 тыс строений. Всего в штате зафиксировано 11 крупных очагов лесных пожаров, их тушением занимаются 9 600 человек, власти Калифорнии предписали эвакуироваться 12 тыс жителей.

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