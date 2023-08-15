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Лесной пожар на юге Франции охватил более 500 га

Лесной пожар на юге Франции охватил более 500 га В коммуне Сент-Андре на юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар, который уже охватил площадь в 530 гектаров.
Другие страны
15 августа 2023 г. 02:07
Лесной пожар на юге Франции охватил более 500 га

В коммуне Сент-Андре на юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар, который уже охватил площадь в 530 гектаров.

Как сообщает Report, об этом передает местный телеканал BFMTV.

По его информации, из-за стихийного бедствия эвакуированы более 3 тыс. человек.

К тушению пожара привлечены более 500 пожарных, 13 самолетов и 3 вертолета. Изначально площадь пожара составляла около 50 га. Борьбу с огнем затрудняют жаркая погода и сильный ветер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.

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