Лесной пожар на острове в Испании: уничтожено более десяти жилых домов, привлечена армия

На острове Ла Пальма, который входит в состав испанских Канарских островов, бушует лесной пожар. Из-за них эвакуировали по меньшей мере не менее 500 человек.

На испанском острове Ла Пальма, который входит в состав испанских Канарских островов, бушует лесной пожар. Из-за них эвакуировали по меньшей мере не менее 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пожар начался в лесистой местности на севере острова. Быстрому распространению огня способствовала засуха и сильный ветер. Огонь уничтожил не менее 11 жилых домов. По последним данным испанских СМИ, пострадали уже 2 000 гектаров территории, эвакуироваться пришлось около 500 местных жителей.

Испанская армия доставила на остров 150 своих пожарных в помощь местным гражданским спасателям, на остров также направляют команды также с соседнего острова Тенерифе. Кроме того, доя борьбы со стихией задействовано несколько вертолетов и самолетов.