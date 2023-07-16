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Лесной пожар на острове в Испании: уничтожено более десяти жилых домов, привлечена армия

Лесной пожар на острове в Испании: уничтожено более десяти жилых домов, привлечена армия На острове Ла Пальма, который входит в состав испанских Канарских островов, бушует лесной пожар. Из-за них эвакуировали по меньшей мере не менее 500 человек.
Другие страны
16 июля 2023 г. 07:12
Лесной пожар на острове в Испании: уничтожено более десяти жилых домов, привлечена армия

На испанском острове Ла Пальма, который входит в состав испанских Канарских островов, бушует лесной пожар. Из-за них эвакуировали по меньшей мере не менее 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пожар начался в лесистой местности на севере острова. Быстрому распространению огня способствовала засуха и сильный ветер. Огонь уничтожил не менее 11 жилых домов. По последним данным испанских СМИ, пострадали уже 2 000 гектаров территории, эвакуироваться пришлось около 500 местных жителей.

Испанская армия доставила на остров 150 своих пожарных в помощь местным гражданским спасателям, на остров также направляют команды также с соседнего острова Тенерифе. Кроме того, доя борьбы со стихией задействовано несколько вертолетов и самолетов.

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