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Леса поглотили около 67% "сухопутных" выбросов цезия с Фукусимской АЭС

Леса поглотили около 67% "сухопутных" выбросов цезия с Фукусимской АЭС Ученые выяснили, что 67% изначальных выбросов цезия, попавших в сухопутные регионы Японии после аварии на Фукусимской АЭС, оказались сконцентрированы в почвах на территории соседних со станцией лесов. Они могут стать серьезным источником цезиевого загрязн
Другие страны
17 октября 2023 г. 05:08
Леса поглотили около 67% сухопутных выбросов цезия с Фукусимской АЭС

Ученые выяснили, что 67% изначальных выбросов цезия, попавших в сухопутные регионы Японии после аварии на Фукусимской АЭС, оказались сконцентрированы в почвах на территории соседних со станцией лесов. Они могут стать серьезным источником цезиевого загрязнения в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишут исследователи в статье в журнале PNAS.

"На долю лесов приходится примерно 84% от площади регионов, окружающих водосборный бассейн реки Мано в окрестностях Фукусимы. Собранные нами данные говорят о том, что около 67% выбросов радиоцезия с Фукусимской АЭС, изначальных попавших на сушу, осело на территории различных лесных ландшафтов. Оттуда они могут периодически вымываться и попадать в водные среды при быстром разрушении почв", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа экологов и почвоведов под руководством научного сотрудника Национального института экологических исследований в Цукубе (Япония) Сейдзи Хаяси в ходе анализа данных, собранных при реализации проекта по очистке экосистем, наиболее затронутых выбросами радионуклидов с Фукусимской АЭС.

В общей сложности, Япония потратила 1,5 трлн. йен (12 млрд евро) на очистку территории площадью в 1,12 тыс. кв. км от цезия-137 и других нестабильных изотопов. Так, анализ проб показал, что очистка 16% бассейна реки Мано привела к 17% снижению в концентрации радиоизотопов цезия в грунте, что говорит о ненулевой эффективности предпринятых Японией мер.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, в том числе цезия-137 и других изотопов, значительная часть атомов которых попала в океан и в почву окружающих АЭС регионов Японии.

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