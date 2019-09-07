Леса Амазонии будут спасать семь стран Южной Америки - ВИДЕО

Семь стран Южной Америки договорились совместно работать над защитой лесов Амазонии и бороться с причинами их гибели.

Как передаёт Report со ссылкой на Euronews, соответствующее соглашение было подписано в колумбийском городе Летисия.

Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

Ранее правительство Бразилии отказалось от финансовой помощи, предложенной странами "Большой семерки" для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.