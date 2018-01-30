Ленивый итальянский почтальон накопил дома полтонны чужих писем

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужую корреспонденцию к себе домой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в экологический центр в качестве макулатуры поступило 25 желтых коробок с маркировкой Почты Италии, содержавших различные письма. В утилизацию они попали из гаража, которым владел местный 56-летний почтальон.

Приехавшие к нему полицейские нашли у него дома 572 килограмма так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую мужчина разместил в 43 коробках у себя дома и в гараже.