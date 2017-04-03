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    Ленин Морено лидирует на президентских выборах в Эквадоре

    Полученным после обработки 92,35% бюллетеней, Морено заручился поддержкой 51,05% избирателей© FOTO: EPA/JOSE JACOME

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна" ("Альянс ПАИС"), бывший вице-президент Ленин Морено получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют первые официальные итоги, обнародованные Национальным избирательным советом (НИС) южноамериканской страны.

    По предварительным данным, полученным после обработки 92,35% бюллетеней, Морено заручился поддержкой 51,05% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,95% голосов. 

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