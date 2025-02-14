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Лэмми: США и Британия считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине

Лэмми: США и Британия считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине Великобритания и Соединенные Штаты сходятся во мнении, что Владимир Зеленский должен участвовать в выработке условий по прекращению огня на Украине.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 20:00
Лэмми: США и Британия считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине

Великобритания и Соединенные Штаты сходятся во мнении, что Владимир Зеленский должен участвовать в выработке условий по прекращению огня на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности после разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"Я был очень воодушевлен нашими дискуссиями об Украине. <...> Мы разделяем точку зрения, что мир должен быть долгосрочным… было согласие, что Зеленский и украинцы должны быть частью сделки, достигнутой в результате переговоров", - сказал Лэмми.

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