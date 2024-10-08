Лекорню: В 2025 году Украина получит истребители Mirage 2000

Франция в следующем году поставит Украине истребители Mirage.

Франция в следующем году поставит Украине истребители Mirage.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"В январе-марте 2025 года поставим Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля", - отметил он.

По его словам, цель состоит в том, чтобы оснастить Украину боевыми возможностями класса "воздух-земля", а также усилить систему радиоэлектронной борьбы.

"Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в городе Нанси", - отметил министр.