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Лекорню: В 2025 году Украина получит истребители Mirage 2000

Лекорню: В 2025 году Украина получит истребители Mirage 2000 Франция в следующем году поставит Украине истребители Mirage.
Другие страны
8 октября 2024 г. 11:33
Лекорню: В 2025 году Украина получит истребители Mirage 2000

Франция в следующем году поставит Украине истребители Mirage.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"В январе-марте 2025 года поставим Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля", - отметил он.

По его словам, цель состоит в том, чтобы оснастить Украину боевыми возможностями класса "воздух-земля", а также усилить систему радиоэлектронной борьбы.

"Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в городе Нанси", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Ukraynaya “Mirage 2000” qırıcılarını tədarük edəcək

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