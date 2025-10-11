Лекорню хочет сформировать правительство Франции, свободное от партийного влияния

Переназначенный на пост премьер-министра Франции Себастьен Лекорню намерен сформировать правительство, свободное от влияния политических партий страны.

Как передает Report об этом Лекорню заявил журналистам в субботу.

"Необходимо правительство, которое соответствует ситуации с распределением сил в парламенте. Кабинет должен быть свободным, хотя и наделенным свойственным сторонникам партий пониманием, но не находящимся в плену у партий", - сказал премьер.

По его словам, условия для его успешной работы во главе правительства до сих пор не сложились.

Лекорню также подчеркнул, что возможно дискуссии с политическими партиями на предмет приостановки пенсионной реформы, предполагающей повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Он добавил, что уважает лидера правой партии "Республиканцы" и покидающего пост главы МВД Франции Брюно Ретайо отказаться от участия в работе нового правительства.