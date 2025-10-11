Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Лекорню хочет сформировать правительство Франции, свободное от партийного влияния

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 17:25
    Лекорню хочет сформировать правительство Франции, свободное от партийного влияния

    Переназначенный на пост премьер-министра Франции Себастьен Лекорню намерен сформировать правительство, свободное от влияния политических партий страны.

    Как передает Report об этом Лекорню заявил журналистам в субботу.

    "Необходимо правительство, которое соответствует ситуации с распределением сил в парламенте. Кабинет должен быть свободным, хотя и наделенным свойственным сторонникам партий пониманием, но не находящимся в плену у партий", - сказал премьер.

    По его словам, условия для его успешной работы во главе правительства до сих пор не сложились.

    Лекорню также подчеркнул, что возможно дискуссии с политическими партиями на предмет приостановки пенсионной реформы, предполагающей повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

    Он добавил, что уважает лидера правой партии "Республиканцы" и покидающего пост главы МВД Франции Брюно Ретайо отказаться от участия в работе нового правительства.

    Lekornyu Fransanın partiya təsirindən azad hökumət formalaşdırmaq istəyir

