Лекорню: Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster

Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp.

Франция продолжит поставлять Украине ракеты ПВО Aster для системы SAMP/T, а также крылатые ракеты Scalp.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы продолжим поставлять определенное количество ракет Aster для системы SAMP/T, которую мы поставили Украине совместно с итальянскими друзьями. Мы продолжим поставки дальнобойных вооружений, в том числе, ракет Scalp. Из нового – это поставки самолетов Mirage 2000-5 и, очевидно, обучение пилотов и механиков, чтобы ими управлять, чтобы дать Украине превосходство в воздухе", - сказал он.

По его словам, Франция также продолжит обучение украинских военных.

"Украине нужно от 15 до 20 сухопутных отрядов. Объективно это очень много, мы продолжим заниматься их обучением", - добавил он.

Зенитные ракеты Aster 15 и Aster 30 производятся концерном MBDA в сотрудничестве между Францией и Италией. Ранее MBDA сообщил, что рассчитывает сократить период производства Aster с 42 месяцев, как в 2022 году, до 18 месяцев к 2026 году.