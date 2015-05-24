Лейбористы поддержат проведение в Великобритании референдума о дальнейшем членстве в ЕС

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Оппозиционная британская Лейбористская партия поддержит инициативу о проведении референдума по вопросу о том, следует ли стране оставаться в ЕС, сообщает газета The Sunday Times .

"Британский народ хочет высказаться по вопросу о членстве страны в ЕС. Поэтому лейбористы отныне будут поддерживать идею организации референдума", - приводит издание заявление руководства лейбористов.

До сих пор эта партия выступала против проведения подобного голосования, так как считала, что оно может привести к неблагоприятным экономическим последствиям. Теперь же лейбористы намерены призывать своих избирателей голосовать за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза, отмечает The Sunday Times.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявил, что намерен провести подобный референдум до 2017 года, напоминает Report со ссылкой на Интерфакс.