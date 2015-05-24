 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лейбористы поддержат проведение в Великобритании референдума о дальнейшем членстве в ЕС

    Премьер Дэвид Кэмерон ранее заявил, что намерен провести подобный референдум до 2017 года

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Оппозиционная британская Лейбористская партия поддержит инициативу о проведении референдума по вопросу о том, следует ли стране оставаться в ЕС, сообщает газета The Sunday Times .

    "Британский народ хочет высказаться по вопросу о членстве страны в ЕС. Поэтому лейбористы отныне будут поддерживать идею организации референдума", - приводит издание заявление руководства лейбористов.

    До сих пор эта партия выступала против проведения подобного голосования, так как считала, что оно может привести к неблагоприятным экономическим последствиям. Теперь же лейбористы намерены призывать своих избирателей голосовать за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза, отмечает The Sunday Times.

    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ранее заявил, что намерен провести подобный референдум до 2017 года, напоминает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi