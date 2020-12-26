Лех Валенса назвал себя банкротом

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса пожаловался на отсутствие денег.
"В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот… Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом", — сказал Валенса.
По словам польского экс-президента, раньше он вел активную деятельность и "подрабатывал". Валенса отметил, что ему хватало заработанных денег, но теперь "все кончено" и у него нет средств.
Напомним, что Валенса был президентлм Польши в 1990-1995 годах.