Легкомоторный самолет потерпел крушение: погибли три человека

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился в городе Арбису на севере Испании. Погибли трое граждан Франции - двое мужчин и женщина.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По свидетельству очевидцев, самолет рухнул на землю после столкновения с грифом. Машина упала между двумя домами, однако никто из местных жителей не пострадал.

Легкомоторный самолет направлялся из португальской Коимбры во французский Дакс.