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    Легкомоторный самолет потерпел крушение: погибли три человека

    Самолет рухнул на землю после столкновения с грифом

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился в городе Арбису на севере Испании. Погибли трое граждан Франции - двое мужчин и женщина.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

    По свидетельству очевидцев, самолет рухнул на землю после столкновения с грифом. Машина упала между двумя домами, однако никто из местных жителей не пострадал.

    Легкомоторный самолет направлялся из португальской Коимбры во французский Дакс.

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