Легкомоторный самолет потерпел крушение к северу от Лос-Анджелеса

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение к северу от Лос-Анджелеса в штате Калифорния (США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Инцидент произошел в воскресенье примерно в 120 километрах от города, у аэропорта Brian Ranch.

Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.