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    Легкомоторный самолет потерпел крушение к северу от Лос-Анджелеса

    Инцидент произошел примерно в 120 километрах от города

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение к северу от Лос-Анджелеса в штате Калифорния (США).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

    Инцидент произошел в воскресенье примерно в 120 километрах от города, у аэропорта Brian Ranch.

    Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

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