О нас
Report Georgia
Аудио новости

Легкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек

Легкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане.
Другие страны
10 октября 2021 г. 11:00
Легкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Девятнадцать человек погибли, судьба троих неизвестна после крушения самолета с парашютистами в Татарстан.

10:55

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около 10:11 (бакинское время) в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС подтвердили факт крушения, по предварительным данным, легкомоторного самолета в Татарстане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTatarıstanda təyyarə qəzaya uğrayıb, onlarla insan ölüb

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi