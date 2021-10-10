Легкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане.

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Девятнадцать человек погибли, судьба троих неизвестна после крушения самолета с парашютистами в Татарстан.

10:55

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около 10:11 (бакинское время) в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС подтвердили факт крушения, по предварительным данным, легкомоторного самолета в Татарстане.