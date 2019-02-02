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    Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, потерпел в пятницу катастрофу, упав в море около побережья американского штата Флорида

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал WPTV со ссылкой на Береговую охрану США.

    По данным телеканала, крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.

    Береговая охрана занимается поиском людей, находившихся на борту Piper. Расследованием причин случившегося занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

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