Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, потерпел в пятницу катастрофу, упав в море около побережья американского штата Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал WPTV со ссылкой на Береговую охрану США.

По данным телеканала, крушение произошло в 37 км восточнее города Палм-Бич. Самолет совершал перелет на Багамские острова.

Береговая охрана занимается поиском людей, находившихся на борту Piper. Расследованием причин случившегося занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.