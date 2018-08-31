Легкий самолет упал на территорию базы ВВС США, четверо погибли

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Небольшой гражданский самолет упал в четверг на территорию базы ВВС США в американском штате Флорида, погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным AP, легкий двухмоторный Beechcraft B60 рухнул на территории базы Эглин на северо-западе штата. Все находившиеся на борту погибли.

Так как воздушное судно упало в лесном массиве на большом расстоянии от военных объектов, пострадавших не земле не было. Самолет вылетел из штата Огайо и следовал в аэропорт, расположенный неподалеку от базы Эглин. Причины катастрофы пока не сообщаются.