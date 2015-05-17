Легкий самолет упал на автостоянку в Техасе

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Легкий самолет упал на автостоянку в американском штате Техас, погибли четыре человека. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на сообщение офиса шерифа округа Комал.

Как сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта, одномоторный Piper PA-24 разбился около 12:30 по местному времени (20:30 мск) вскоре после вылета из аэропорта Кестлер в Сан-Антонио, информирует Report со ссылкой на РБК.

На борту было четыре человека, их имена не раскрываются. Не уточняется, находились ли погибшие в момент аварии на борту самолета или на земле.

На место аварии направляются следователи FAA, об инциденте уведомили Национальный совет по безопасности на транспорте.