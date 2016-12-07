Во Франции один человек погиб при крушении легкого самолета

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Двухмоторный легкий самолет Piper PA-34 потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в "Евроаэропорту" Базель — Мюлуз – Фрайбург, расположенного на французской территории, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в аэропорту.

"К настоящему моменту мы констатируем гибель одного человека", — заявил агентству источник.

Инцидент произошел около 17.40 по местному времени. По данным аэропорта, воздушное судно потерпело крушение при посадке, после чего загорелось. После инцидента главная взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта "до дальнейшего уведомления".

На место происшествия прибыла пожарно-спасательная бригада и жандармы. Причина происшествия не уточняется. По данным местных СМИ, в момент инцидента в аэропорту наблюдалась туманная погода.